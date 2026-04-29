Ricerca e investimenti Università dell’Insubria | dalla Regione arrivano oltre 4 milioni

La Regione ha stanziato più di quattro milioni di euro per sostenere l’Università dell’Insubria in progetti di ricerca e investimenti. La somma mira a rafforzare le attività di innovazione tecnologica e a favorire il trasferimento delle competenze nel sistema produttivo. L’obiettivo è consolidare il ruolo dell’ateneo nel panorama lombardo e nazionale, attraverso iniziative che coinvolgono direttamente il settore della ricerca.

Varese, 29 aprile 2026 – Un investimento che rafforza il ruolo dell’ Università dell’Insubria nel panorama della ricerca lombarda e nazionale, puntando su innovazione tecnologica e trasferimento delle competenze al sistema produttivo. Regione Lombardia ha infatti assegnato all’ateneo un finanziamento di 4,4 milioni di euro nell’ambito del Programma Fesr 2021-2027, destinato per la prima volta in modo esclusivo agli atenei per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca. Dettagli sull'investimento. Le risorse, parte di uno stanziamento complessivo di 50 milioni, saranno impiegate tra le sedi di Varese, Como e nel polo di Busto Arsizio, con l’obiettivo di sviluppare nuove piattaforme e consolidare quelle già attive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricerca e investimenti, Università dell’Insubria: dalla Regione arrivano oltre 4 milioni Notizie correlate Regione assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricercaL’Università degli Studi dell’Insubria ottiene un importante finanziamento nell’ambito del bando di Regione Lombardia dedicato al potenziamento delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: AFAM: aumentati i fondi per i Dottorati di ricerca; Missione Usa per il Trentino, obiettivo rafforzare il posizionamento nelle Life Science: Innovazione di punta a costi competitivi rispetto a standard degli States; Approvate le Linee Guida Operative per il sostegno ai dottorati di ricerca in rete; Pmi, l’unione fa la forza: al Sud più contratti di rete per ricerca e investimenti. Nuove infrastrutture di ricerca, da Regione 4,4 milioni di euro per l’Università dell’InsubriaGrande soddisfazione all’Università dell’Insubria per l’esito del bando di Regione Lombardia dedicato al potenziamento delle infrastrutture di ricerca: all’ateneo sono stati assegnati 4 milioni e 400m ... primacomo.it Università e Ricerca: nuovi investimenti, assunzioni e incentiviCon la pubblicazione in Gazzetta della Legge 109/2025 di conversione del Decreto Università arrivano nuove risorse e misure mirate a rafforzare il sistema universitario e della ricerca, le attese ... pmi.it La mappa della ricerca internazionale passa anche da Napoli. L’ultima edizione delle classifiche di Research.com offre una fotografia aggiornata della produzione scientifica globale e restituisce un segnale chiaro sul peso degli atenei italiani, con un’attenzio - facebook.com facebook Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni in occasione della Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno 2026. La scadenza è fissata al 30 aprile 2026. L’avviso completo e le relative istruzioni sono consultabili sul nostro sito x.com