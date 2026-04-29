"Non chiudere gli occhi ma guardati intorno", "Siamo unite dagli sguardi, preziosi più dell’oro": il "No" alla violenza si fa parole e musica, e invade il mercato del martedì. Dopo le prime ‘uscite’ a Melzo e Pioltello è approdato a Cassina de’ Pecchi ieri mattina lo staff, cantante, operatore e sostenitori, impegnato nel confezionamento del primo “Video di comunità“ della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana. I versi della canzone erano già ‘pronti’: li hanno suggeriti i tanti amici e sostenitori della Rete, in risposta a questionari diffusi a inizio anno. Il video finale sarà collage di tante giornate di presenza sui territori, in aree diverse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Argomenti più discussi: Rete Viola ’Concerto’ al mercato; No alla violenza: ciak, si gira. Rete Viola si racconta in un video.

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