La stagione di spettacoli “respIRA” al teatro “Dalla” di Manfredonia si conclude con oltre 8.000 persone che hanno assistito agli eventi organizzati durante l’anno dedicato alla cultura degli Apocrifi. La rassegna ha coinvolto diversi artisti e pubblico, portando a termine il ciclo di appuntamenti programmati. La chiusura della programmazione segna la fine di questa serie di iniziative nel locale teatro della città.

Le tre sezioni della stagione – la prosa, le domenicali e le mattine delle scuole – hanno coinvolto 8.088 spettatori per 31 titoli programmati, 26 compagnie coinvolte e 48 giornate di spettacolo. Rispetto alla media degli spettatori delle due precedenti stagioni, gli ingressi hanno raggiunto un incremento dell’8,5%. Solo la prosa di “respIRA”, che ha ospitato fra gli altri nomi come Rafael Spregelburd, Gabriele Vacis, Davide Enia, il collettivo Sotterraneo, Luca Bizzarri e Francesco Montanari e il Focus danza (una delle novità più riuscite di questa stagione) ha coinvolto ben 4.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “respIRA” chiude la sua programmazione al “Dalla” di Manfredonia. Più di 8mila spettatori per l’anno del rischio culturale degli Apocrifi

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