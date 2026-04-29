Rendiconto 2025 della Provincia opposizioni contro | Conti in ordine ma manca incisività

Durante la seduta del consiglio provinciale, i consiglieri di Fratelli d’Italia e della Lega hanno espresso voto contrario all’approvazione del rendiconto 2025. Pur riconoscendo che i conti risultano in ordine, hanno criticato l’assenza di azioni concrete e di interventi incisivi nel documento presentato. La discussione si è concentrata sulla mancanza di misure specifiche e sulla necessità di interventi più decisi per affrontare le criticità locali.

I consiglieri provinciali Stefano Campisi e Flavio Mauro (Fratelli d’Italia) e Leonardo Bindi e Veronica Pontis (Lega) hanno espresso voto contrario all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025 della Provincia di Rimini. “Prendiamo atto di conti formalmente in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rendiconto di bilancio, il Comune certifica "conti in ordine": tutte le spese e gli avanziIl Comune di Bondeno conferma conti in ordine e uno stato di buona salute nei conti pubblici, come verrà certificato martedì 28 aprile nell’ultima... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I lavori odierni del Consiglio Provinciale: approvato il Rendiconto di gestione 2025; Rendiconto 2025 della Provincia, opposizioni contro: Conti in ordine ma manca incisività; Provincia Teramo, ok rendiconto 2025 con riscossione forzata alla Regione; Assemblea dei Sindaci per l’approvazione del Rendiconto 2025. Provincia: Un bilancio in salute, quello che scaturisce dal rendiconto della gestione 2025?Un bilancio in salute, quello che scaturisce dal rendiconto della gestione 2025, che in un momento storico caratterizzato da instabilità sistemica e crisi ... chiamamicitta.it I conti della Provincia. Avanzo di 1,5 milioni: Avanti con scuole e manutenzione stradaleIl Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto finanziario 2025. La presidente Carletti: Abbiamo scelto una politica di bilancio prudente . lanazione.it Il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato il Rendiconto della gestione dell’Esercizio 2025 Il Consiglio comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, con 23 voti favorevoli e 8 voti contrari ha approvato il Rendiconto della gestione de - facebook.com facebook