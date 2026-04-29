Credito al consumo misura confermata nel 2026 | rimborsi su beni durevoli e oltre mille domande già approvate

La Regione Siciliana ha annunciato che il sostegno sul credito al consumo sarà prorogato anche nel 2026. Il programma, gestito dall’ente Irfis, prevede il rimborso degli interessi sui finanziamenti destinati all’acquisto di beni durevoli non di lusso. Sono già state approvate oltre mille domande di cittadini che beneficiano di questa misura, confermando la continuità dell’intervento nella regione.