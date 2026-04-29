Reggio Calabria | 14 operai M Marine in crisi per lo stallo INPS

A Reggio Calabria, quattordici operai dell’azienda M Marine sono in attesa dell’autorizzazione da parte dell’INPS per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. La richiesta riguarda un periodo di sospensione delle attività, e l’attesa dell’approvazione sta creando tensione tra i lavoratori. La situazione è al centro dell’attenzione locale, mentre si cerca una soluzione ufficiale da parte degli enti coinvolti.

? Cosa sapere Quattordici operai M Marine a Reggio Calabria attendono l'autorizzazione INPS per la CIGO.. Lo stallo tecnico sul demanio di Archi blocca la produzione della società.. Quattordici lavoratori della M Marine Group Srl a Reggio Calabria affrontano un momento di estrema precarietà economica dopo l’avvio della procedura per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria presso Confindustria. La realtà che emerge dalle segreterie regionali di FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL è quella di un gruppo di famiglie reggine che si trovano improvvisamente con le tasche vuote. Non si tratta di una semplice questione burocratica, ma di un impatto diretto sulla vita quotidiana di chi, con il proprio mestiere, sostiene l’economia del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: 14 operai M Marine in crisi per lo stallo INPS Notizie correlate Mobilità urbana in stallo a Reggio Calabria: l’invito di Iatì a trasformare i progetti in cantieri concretiL'avvocato ed ex consigliera comunale richiama l’attenzione sulla necessità di passare dalle promesse ai risultati concreti La mobilità urbana è uno... Reggio Calabria: crisi negli aiuti ai disabili, stipendi bloccatiA Reggio Calabria, la gestione del servizio di assistenza per i minori disabili è finita nel mirino della CISL FP dopo che i lavoratori delle... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: IAM Reggio Calabria, vigilanza in diversi settori in provincia: scoperti lavoratori in nero, irrogate sanzioni per oltre 25mila euro; Indennità di disoccupazione agricola: vince il salario reale; Incidente sulla A2: traffico rallentato tra Rosarno e Gioia Tauro. Reggio Calabria, camion investe operai: un morto e due feritiUn operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica. L'incidente si è verificato a Sinopoli, nel ... tg24.sky.it Meglio la "panza" che innalza il livello di Reggio Calabria o l'addominale scolpito che predica frottole - facebook.com facebook