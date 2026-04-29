Red Bull | Saremo completamente persi se Max Verstappen lascia la nostra squadra di F1

Red Bull ha dichiarato che sarebbe completamente smarrita se il pilota di punta della squadra decidesse di lasciare il team di Formula 1. La squadra ha espresso questa preoccupazione pubblicamente, sottolineando quanto il ruolo del campione sia centrale per il loro progetto. La questione riguarda il possibile addio del pilota, che ha ottenuto risultati significativi con la squadra negli ultimi anni. La situazione è al centro di discussioni nel mondo della Formula 1.

"> Max Verstappen e il Futuro di Red Bull: Analisi di Marc Surer. Marc Surer, esperto di Formula 1, ha lanciato un monito a Red Bull riguardo le potenziali conseguenze di una possibile partenza di Max Verstappen. Secondo Surer, l’assenza del campione olandese potrebbe lasciare il team austriaco “completamente perso”. Le preoccupazioni su un possibile addio di Verstappen hanno iniziato a farsi sentire dopo che il pilota ha espresso il proprio disappunto riguardo le recenti modifiche normative in F1. La frustrazione di Verstappen con le nuove regolazioni ha portato a congetture su un possibile cambio di squadra o addirittura a un ritiro anticipato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Red Bull: “Saremo completamente persi se Max Verstappen lascia la nostra squadra di F1”. ONRUST bij Red Bull na VERTREK vaste engineer van MAX VERSTAPPEN Notizie correlate Leggi anche: Guenther Steiner: la mossa ideale di Max Verstappen se lascia Red Bull secondo il suo parere. Max Verstappen avverte: le sue voci di pensionamento non aiuteranno la Red Bull in F1.Max Verstappen avverte: le sue voci di pensionamento non aiuteranno la Red Bull in F1. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tombazis guarda al futuro: Elettrico non cresciuto secondo attese. Non saremo più ostaggi delle case automobilistiche. Red Bull: Saremo completamente persi se Max Verstappen lascia la nostra squadra di F1.Marc Surer, esperto di Formula 1, ha lanciato un monito a Red Bull riguardo le potenziali conseguenze di una possibile partenza di Max Verstappen. Secondo Surer, l’assenza del campione olandese potreb ... napolipiu.com Red Bull: Se saremo a mezzo secondo potremo lottareAnche se i bookmaker e gli esperti pensano che il campione del mondo in carica sia il favorito, il britannico crede che la Red Bull avrà davvero un vantaggio a Melbourne. Personalmente, penso che ... formulapassion.it