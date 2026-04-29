Re Carlo III d’Inghilterra si trova negli Stati Uniti per una visita ufficiale. Durante il suo intervento al congresso, ha affermato che il rapporto tra i due paesi rimane “speciale” anche se i rapporti sono considerati ai minimi storici. Il re ha anche espresso il suo sostegno a Kiev, invitando a mantenere la determinazione nell’aiutare l’Ucraina. La visita si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche tra Regno Unito e Stati Uniti.

La visita a Washington di Re Carlo III d’Inghilterra. “La relazione con gli Stati Uniti resta ‘speciale’ nonostante i rapporti siano attualmente ai minimi storici”, ha detto al congresso, esortando ad essere risoluti nel continuare ad aiutare Kiev. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Re Carlo negli Usa: alleati speciali. Incrollabile sostegno a Kiev

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