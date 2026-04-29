Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 29 aprile

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, mercoledì 29 aprile. La rassegna stampa include le notizie più recenti sulla Juventus e sugli altri eventi legati al calcio nazionale. Le copertine dei quotidiani evidenziano aggiornamenti sulle competizioni, risultati e analisi delle partite più recenti. La stampa sportiva fornisce un quadro dettagliato delle vicende che coinvolgono le squadre di calcio italiane in questa fase della stagione.

Nico Gonzalez Juve, l’Atletico ha deciso: non farà scattare l’obbligo di riscatto. Cosa può succedere ora Muharemovic all’Inter? La percentuale a favore della Juve diventa un problema: il motivo Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni. I dettagli sul futuro dell’argentino Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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