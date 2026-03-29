Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 29 marzo

Oggi, domenica 29 marzo, vengono pubblicate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali dedicate alla Juventus. La rassegna stampa include estratti e commenti provenienti da vari giornali, offrendo un quadro delle notizie più rilevanti riguardanti la squadra e le sue recenti vicende. Le testate si concentrano su aspetti legati alle partite, alle strategie e alle eventuali questioni legali in corso.

Davis alla Juventus? Moretto: «Vi posso garantire che.». La situazione Icardi Galatasaray, trovato l’accordo dopo la disputa sui diritti d’immagine: come cambia il futuro dell’obiettivo del mercato Juve Udogie Juve, i bianconeri non mollano la presa! E se il Tottenham dovesse retrocedere. I possibili scenari Salah di nuovo in Serie A? Non solo la Juve, lo sogna anche quel club in vista dell’estate! Le ultimissime sull’egiziano Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 29 marzo Articoli correlati Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 29 gennaioKolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani. Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 2 marzoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... RASSEGNA STAMPA TUTTONOTIZIE 13032026 LIVE CONCEICAO RINNOVI JUVE BASEBALL MORATTI Una raccolta di contenuti su Rassegna stampa Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 marzo: la rassegna stampa; Bologna ai quarti di EL, tra campo e mercato - La rassegna stampa del 20 marzo 2026; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Juve, Rudiger primo nome in lista. Tuttosport apre: Ecco per chi vota SpallettiIn occasione della prima pagina di oggi, questo è uno dei titoli più importanti tra quelli scelti da Tuttosport: Ecco per chi vota. tuttomercatoweb.com Juventus, Elkann cede Gedi. La Stampa titola: Va ai greci di Antenna GroupColpaccio di K Group, proprietaria di Antenna Group. Il gruppo internazionale attivo nel settore dei media, della produzione dei contenuti e dell'intrattenimento,. tuttomercatoweb.com La dipendenza dalla spesa pubblica non è sostenibile, ci porterà al pronto soccorso, scrive il quotidiano francese Le Figaro. Estratto dalla rassegna stampa di Liturri x.com Rassegna stampa di sabato 28 marzo 2026 a cura di Ernesto Pappalardo - facebook.com facebook