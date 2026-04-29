Martedì sera, un uomo di 31 anni ha aggredito un addetto alla sicurezza nel supermercato Pam di viale Miramare mentre cercava di sottrarre alcolici. L'intervento dei carabinieri ha portato all'arresto del sospetto, che ora si trova a disposizione delle autorità con l'accusa di rapina impropria. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

? Cosa sapere Un uomo di 31 anni aggredisce la sicurezza del Pam di viale Miramare martedì sera.. Il trentunenne è stato arrestato dai carabinieri con accusa di rapina impropria.. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri ieri sera verso le 19:30 dopo aver colpito un addetto alla sicurezza nel punto vendita Pam di viale Miramare, tentando di sottrarre diverse bottiglie di alcolici senza pagare. La dinamica del fatto si è scatenata nel cuore della serata di martedì, quando il trentunenne, di origine nordafricana, ha deciso di oltrepassare l’area delle casse con la merce tra le mani. Il tentativo di fuga non è passato inosservato: il personale incaricato della vigilanza interna si è attivato immediatamente per bloccare l’uscita, interponendosi fisicamente tra il sospettato e la via di fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al Pam: aggredisce la sicurezza per rubare alcolici, arrestato

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