Raid vandalico a Salerno | pneumatici squarciati vicino piazza Casalbore

Nella notte a Salerno, nei pressi di piazza Casalbore, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate da atti vandalici. I responsabili hanno squarciato i pneumatici di diversi veicoli lasciati in zona. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori dell’episodio. Nessuna persona è rimasta ferita e al momento non sono stati effettuati arresti.

Raid vandalico nella notte a Salerno, nei pressi di piazza Casalbore, dove diverse auto parcheggiate sono state prese di mira da ignoti. Secondo quanto emerso, i proprietari dei veicoli hanno trovato gli pneumatici squarciati, segno evidente di un’azione volontaria. L’episodio si è verificato tra via Zenone e via Pellecchia, a pochi passi dalla piazza. La denuncia del Comitato di quartiere. A segnalare quanto accaduto è stata Laura Vitale, presidente del Comitato di Quartiere San Francesco, che ha espresso preoccupazione per il ripetersi di episodi simili nella zona. Non si tratterebbe, infatti, di un caso isolato. Il Comitato chiede un maggiore controllo del territorio e l’individuazione dei responsabili, al fine di prevenire nuovi atti vandalici.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Raid vandalico a Salerno: pneumatici squarciati vicino piazza Casalbore Notizie correlate Raid vandalico vicino piazza Casalbore: pneumatici squarciatiRaid vandalico a Salerno: diverse vetture, infatti, sono state prese di mira da ignoti. Voragini sulla superstrada: pneumatici squarciati e traffico in tiltGrossi disagi provocati dal maltempo sulla Brindisi - Lecce, fra gli svincoli Porta Lecce e Tuturano. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Raid vandalico vicino piazza Casalbore: pneumatici squarciati. Pellezzano, raid vandalico a scuola: identificati i responsabiliStampa Hanno un volto e un nome i responsabili del raid vandalico che ha colpito il plesso scolastico di via Fravita a Pellezzano. L’attività investigativa, condotta in sinergia tra carabinieri e poli ... salernonotizie.it Raid vandalico a Villa Lina, balordi in fuga nella notteRaid a Villa Lina, il bene confiscato alla camorra a Sarno. Aree interamente vandalizzate, cancelli forzati e lucchetti tranciati. Un assalto alla lussuosa struttura alberghiera, il cui proprietario ... ilmattino.it