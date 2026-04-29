Quincy Promes la doppia vita choc | da star dell’Ajax a regista di un cartello della cocaina – VIDEO di Chiara Aleati

Un calciatore noto per le sue prestazioni in Champions League è stato coinvolto in un caso che ha portato alla luce attività criminali legate al traffico di droga. La sua vita privata e professionale si sono incrociate in modo sconvolgente, con un video che mostra un suo possibile ruolo in un'organizzazione di traffico e una fuga internazionale. L’indagine, avviata nel porto di Anversa nel 2020, ha portato alla scoperta di dettagli inquietanti sulla sua doppia vita.

Torino già al lavoro per il 202627: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato Juve, fari puntati su Jackson: il club segue l’attaccante con continuità mentre il suo futuro resta tutto da scrivere Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo» Como, parla Ludi: «Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Sugli italiani.» Matic si racconta: «Grosso è già pronto per qualcosa in più: ha aiutato molto la crescita dei giovani. Futuro? Vediamo, a fine della stagione parleremo» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Quincy Promes, la doppia vita choc: da star dell’Ajax a regista di un cartello della cocaina – VIDEO di Chiara Aleati Notizie correlate Leggi anche: Quincy Promes ha confessato: “Ha accoltellato suo cugino durante una festa di famiglia” Gavin Grant, dal successo nel calcio all’ergastolo per omicidio. La spaventosa storia dell’ex attaccante – VIDEO di Chiara AleatiCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Aggiornamenti e dibattiti Quincy Promes, l’incubo dietro il campione: gol in Champions, traffici di droga e una fuga internazionale – VIDEO di Chiara AleatiQuincy Promes, l’incubo dietro il campione: gol in Champions, traffici di droga e una fuga internazionale - VIDEO di Chiara Aleati ... calcionews24.com Quincy Promes, guai con la giustizia: accusato per traffico di 1,3 tonnellate di cocainaQuincy Promes, attaccante classe 1992, aveva colpito diversi addetti ai lavori nei primi anni della sua carriera. Cresciuto nell'Ajax e, in seguito, nel Twente, si tratta di un giocatore che fa della ... sport.quotidiano.net