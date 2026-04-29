quello che non torna sul 21enne ebreo e i precedenti penali del padre

In seguito all’indagine avviata nei confronti di un ragazzo di 21 anni, accusato di aver ferito due persone durante una manifestazione, sono emerse alcune discrepanze rispetto alle versioni finora diffuse. La procura di Roma sta analizzando i precedenti penali del padre del giovane, mentre sul suo passato e sui dettagli dell’incidente si stanno ancora raccogliendo informazioni ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Sembra che in molti abbiano già dato tutto per scontato sull’episodio di Etihan Bondi ragazzo di ventuno anni indagato dalla procura di Roma per aver sparato a un uomo e una donna dell’Anpi in occasione del 25 aprile. C’è già chi incolpa la comunità ebraica di Roma per non aver fatto abbastanza, e chi gioisce per “l’ebreo colpevole”, come se fossero tutti uguali, come se un ebreo non potesse commettere un clamoroso errore senza che questo ricada su tutta la comunità. Ma ci sono dei dettagli che non possono essere ignorati e tra questi la presunta appartenenza del giovane a un gruppo che si farebbe chiamare per le vie della Capitale “brigata ebraica”, pur essendo questa presente in modo ufficiale solo a Milano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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