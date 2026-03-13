Padre Ferro | il rettore che salvò un ebreo nel 1943

Un riconoscimento ha reso omaggio a monsignor Giovanni Ferro, arcivescovo di Reggio Calabria e rettore del Collegio Gallio. La cerimonia ha celebrato il suo ruolo nel 1943, quando avrebbe salvato un ebreo durante il periodo della Seconda guerra mondiale. L’evento ha consolidato il legame tra Milano e Reggio Calabria attraverso questa figura storica.

Un riconoscimento che lega Milano a Reggio Calabria ha reso onore al Venerabile Servo di Dio monsignor Giovanni Ferro, arcivescovo reggino e rettore del Collegio Gallio. L’11 marzo 2026, nel Giardino dei Giusti di Milano, la società civile ha conferito il titolo di Giusto per l’Umanità per il 2026 alla sua memoria. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico composto in gran parte da studenti delle scuole milanesi, scelti simbolicamente per tramandare la memoria ai giovani. La storia ruota attorno al salvataggio del quattordicenne Roberto Furcht, nascosto dal sacerdote durante le persecuzioni razziali del 1943-1945. Il coraggio silenzioso di un rettore somasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padre Ferro: il rettore che salvò un ebreo nel 1943 Articoli correlati Shoah, nel 1943 salvò una famiglia di ebrei a Roma: ricordato a Collesano il soldato Antonio VaccarellaIl soldato siciliano Antonio Vaccarella nel 1943 a Roma salvò una famiglia di ebrei - composta da padre, madre e due bambini - ricercata dalla... Il ragazzo ebreo messo in salvo nel bordello. Amore materno e compassione nell’Ucraina del ’42Da un armadio buio nella stanza della prostituta Mariana il dodicenne Hugo scopre il mondo degli adulti.