Sinner-Zverev e Alcaraz-Vacherot oggi in tv ATP Montecarlo 2026 | orari semifinali programma streaming

Oggi si disputano le semifinali del torneo ATP di Montecarlo, con quattro giocatori ancora in gara. Per la prima volta dal 2008, e nella storia delle classifiche informatiche, tra i semifinalisti ci sono i primi tre del ranking mondiale: uno dei partecipanti è il numero uno, insieme a due qualificati di alta classifica. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming.

Siamo giunti al momento dei migliori quattro del Masters 1000 di Montecarlo. Per la prima volta dal 2008, e per la seconda nell’era delle classifiche computerizzate (1973), ci sono i primi tre come teste di serie: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev. E il quarto nome è quello di Valentin Vacherot, che ha finora esaltato i monegaschi giunti per sostenerlo. Sinner-Zverev è ormai un classico degli ultimi sette mesi, visto che siamo al sesto confronto in questo arco di tempo. Quelli citati sono tutti match vinti da Jannik, che dall’ultima sconfitta con il tedesco (US Open 2023) ci ha perso solo due set, uno a Cincinnati 2024 e l’altro nell’ultima finale di Vienna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alcaraz-Vacherot oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare l’esame del numero 1 del mondo, nonché detentore del titolo, per regalarsi il sogno della finale davanti al pubblico di casa.

Sinner-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev.

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