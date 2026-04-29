Quadro di Ligabue | prosciolto Parmiggiani

Il giudice ha deciso di assolvere il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, di 79 anni, nel procedimento che lo riguardava. La gallerista Patrizia Lodi, di 71 anni e originaria di Sala Baganza, invece, dovrà affrontare un processo. La decisione riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso e si limita alla valutazione delle accuse portate avanti dalle autorità competenti.

Per il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, 79 anni, è stato deciso il non luogo a procedere. La gallerista Patrizia Lodi, 71enne di Sala Baganza (Parma), andrà invece a processo. È la sentenza emessa dal giudice Sarah Iusto nell’udienza predibattimentale sul tortuoso destino di un quadro di Antonio Ligabue, al centro di una denuncia per furto da una casa di Boretto nel 1991. Per gli imputati era stata formulata l’accusa di ricettazione in concorso del dipinto. L’opera ’Autoritratto con spaventapasseri’, fu rubata dall’abitazione di Alba Gainotti, 86 anni, originaria di Boretto e ora residente a Milano, che lo ritrovò esposto nel 2022 al Forte di Bard in una mostra curata da Parmiggiani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quadro di Ligabue: prosciolto Parmiggiani Notizie correlate Picasso, Morandi e Parmiggiani in mostra alla Fondazione Bevilacqua La MasaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend In... Leggi anche: Spaccio di cocaina, 75enne prosciolto per insussistenza del fatto Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Quadro di Ligabue: prosciolto Parmiggiani; Ricettazione di un quadro di Ligabue: prosciolto il critico Sandro Parmiggiani. VIDEO. Ricettazione di un quadro di Ligabue: prosciolto il critico Sandro Parmiggiani. VIDEOREGGIO EMILIA – Resta in piedi in tribunale, per ricettazione, la discussa vicenda del furto – nel 1991 a Boretto – di un autoritratto di Antonio Ligabue, ma non per il critico d’arte reggiano Sandro ... reggionline.com Quel quadro di Ligabue ‘ritoccato’: Causati danni per 230 mila euroDanni per 230mila euro. Li ha quantificati Alba Gainotti, dalla cui casa di Boretto fu rubato nel 1991 un quadro di Antonio Ligabue che poi lei stessa ritrovò esposto in una mostra nel 2022 al Forte ... ilrestodelcarlino.it Antonio Ligabue: una mostra da vedere (fino al 10 Maggio 2026 a Pisa). Da quando, bambino, vidi uno sceneggiato in TV (era il 1977, se non erro) su Ligabue, questo artista mi è sempre rimasto nel cuore per l'espressività dei suoi dipinti. Sono dipinti dove no - facebook.com facebook