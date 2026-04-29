‘Puzzlemania’ sfida di puzzle per appassionati che gareggeranno contro il tempo

Sabato 16 maggio alle 16, presso la biblioteca Popolare Giardino di Ferrara, si svolgerà una gara di puzzle chiamata ‘Puzzlemania’. La competizione è rivolta agli appassionati di enigmistica e prevede che i partecipanti si sfidino risolvendo puzzle nel minor tempo possibile. L’evento è aperto a chi desidera mettere alla prova le proprie abilità di problem solving e di concentrazione in un ambiente dedicato alla cultura e al divertimento.

Sabato 16 maggio alle 16 alla biblioteca Popolare Giardino di Ferrara, si terrà una gara di puzzle dal titolo ‘Puzzlemania’. Una grande sfida per appassionati dove le squadre di partecipanti gareggeranno contro il tempo per assemblare un puzzle il più velocemente possibile.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate LinkedIn annuncia Patches, il nuovo puzzle game che sfida i professionisti(Adnkronos) – L'annuncio del nuovo puzzle di logica Patches segna un ulteriore passo nell'integrazione tra intrattenimento e networking professionale. Sfida sportiva di logica: soluzioni e indizi per il puzzle odiernoIl gioco di parole sportivo lanciato in collaborazione con The Athletic mette alla prova la capacità di associazione logica degli appassionati...