Putin cerca un ruolo da mediatore | Fa affari con Donald ma è debole

Il presidente russo sta cercando di rafforzare la propria posizione internazionale attraverso iniziative di mediazione, approfittando delle relazioni commerciali con alcuni leader stranieri. Secondo fonti vicine, questa strategia si inserisce in un quadro di tentativi di recuperare influenza, in un momento in cui alcune politiche estere sono state oggetto di critiche. La situazione si svolge in un contesto di tensioni e alleanze variabili tra le principali potenze mondiali.

di Giulia Prosperetti ROMA "Putin sta sfruttando tutte le opportunità che la politica strampalata, inconcludente e direi anche per tanti aspetti criminale di Trump, e in questo caso di Netanyahu, offre a Mosca per cercare di riguadagnare terreno. Lo ha fatto in Ucraina e lo sta facendo anche adesso nella crisi del Golfo. Ma questo, di fatto, certifica la perdita di rilevanza a livello complessivo della Russia". Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in libreria con Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale (Bompiani), guarda con scetticismo al ruolo della Russia in Medio Oriente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Putin ha la tosse e ferma il discorso: il fuorionda diventa virale

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