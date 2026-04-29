Durante l'allenamento di ieri a Milanello, Christian Pulisic è stato visto con il volto rasato, un cambio di look che ha attirato l’attenzione dei presenti. La modifica estetica è stata confermata dal giocatore stesso, che ha spiegato di aver deciso di radersi nel tentativo di sbloccarsi e segnare un gol nel 2026. Non sono stati rivelati altri dettagli riguardo a eventuali motivazioni o piani futuri.

? Cosa sapere Christian Pulisic si rade il viso durante l'allenamento di ieri a Milanello.. Il cambio estetico mira a sbloccare il contatore dei gol nel 2026.. A Milanello, l’allenamento di ieri ha mostrato un Christian Pulisic completamente rasato, segnando una netta svolta estetica rispetto alla folta barba sfoggiata domenica sera a San Siro durante la sfida con la Juventus. Il calciatore statunitense ha scelto di tornare al look del passato, eliminando i peli sul viso dopo aver mantenuto una crescita marcata nelle ultime settimane. Questa decisione arriva dopo la sosta per le nazionali e un periodo caratterizzato dalla panchina vissuta con il Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pulisic si rade: il nuovo look per sbloccare la stagione e il gol

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