Sky Sport ha annunciato che il Napoli ha messo da parte 60 milioni di euro per acquistare i diritti di Rasmus Hojlund e Alisson nell’estate del 2026. La cifra sarà utilizzata per completare i riscatti di entrambi i giocatori, secondo quanto riportato da un giornalista di Sky. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali accordi già raggiunti o altre trattative in corso.

Il Napoli ha già stanziato 60 milioni di euro per completare i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson nell’estate 2026, secondo quanto rivelato da Francesco Modugno di Sky Sport. Hojlund: il riscatto da 44 milioni è blindato. Il bonifico per Hojlund è pronto anche senza la qualificazione in Champions League. Manna aveva già comunicato in esclusiva che il Napoli lo avrebbe riscattato indipendentemente dai risultati europei. La crescita dell’attaccante danese è stata costante: ha mantenuto continuità di rendimento e ha beneficiato del lavoro tattico di Conte, che lo ha fatto evolvere tecnicamente. Hojlund rappresenta il centravanti del progetto futuro azzurro, anche se il sistema di gioco dipenderà dalle scelte che verranno prese nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Pronti 60 milioni!”: Napoli, l’annuncio di Sky in vista dell’estate

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