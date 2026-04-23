Giovedì 23 aprile si svolgerà a Valencia la partita tra Levante e Siviglia, valida per la ventitreesima giornata di campionato. Le due squadre si incontrano in un momento diverso della stagione, con obiettivi opposti: mentre il Levante cerca punti salvezza, il Siviglia punta a consolidare la propria posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe, con la volontà di ottenere risultati utili.

? Cosa sapere Levante e Siviglia si affrontano a Valencia giovedì 23 aprile per la ventitreesima giornata.. Il Levante con 29 punti punta alla salvezza contro il diciassettesimo Siviglia.. Il Levante sfida il Siviglia a Valencia giovedì 23 aprile alle ore 19:00, in una sfida valida per la trentatreesima giornata della Primera División che vede due squadre distanti nella classifica. La squadra guidata da Luís Castro punta tutto sul recupero di punti cruciali dopo aver superato il Getafe con un 2-0. Con 29 punti totali, i biancorossi occupano attualmente la diciannovesima posizione, trovandosi a soli 5 punti di distanza dalla zona salvezza. Nonostante l’ultimo successo, il rendimento casalingo del Levante resta un elemento di preoccupazione, vista la gestione dei match in casa che vede 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levante-Siviglia: lotta salvezza e scontro tra due destini opposti

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