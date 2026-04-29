Nel torneo di Madrid in programma il 30 aprile 2026, Flavio Cobolli e Alexander Zverev si affrontano nuovamente, a dodici giorni dal loro precedente incontro. In quella partita, Cobolli aveva vinto con facilità, nonostante fosse dato come sfavorito. Ora, Zverev sembra determinato a riscattarsi e a ottenere un risultato diverso. Le quote e le previsioni indicano una possibile ripresa del tennista tedesco, che cerca di invertire il risultato passato.

Flavio Cobolli e Alexander Zverev si ritrovano dodici giorno dopo il loro ultimo incontro dominato dall’azzurro che era nettamente sfavorito per cui immaginiamo che Sasha abbia sete di rivincita. Negli ottavi di finale Cobolli ha battuto Medvedev in tre set dimostrando una grande maturità, reagendo da campione dopo aver perso il secondo set nonostante fosse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Zverev, Madrid 30-04-2026

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