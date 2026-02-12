Pronostici di oggi 12 febbraio | Brentford – Arsenal e Atletico Madrid – Barcellona

E’ una serata intensa quella di oggi, con due partite che attirano l’attenzione degli appassionati di calcio. Alle 20.45, Brentford e Arsenal si sfidano in Premier League, mentre alle 21.00, Atletico Madrid e Barcellona si affrontano in Spagna. Carlo ha analizzato entrambe le gare, concentrandosi anche su due match di Serie C nel Girone B, dove le prime due in classifica si giocano punti importanti.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 12 febbraio. Brentford – Arsenal e Atletico Madrid – Barcellona sono le due partite più importanti della nostra serata calcistica nella quale Carlo ha analizzato anche due partite di Serie C, in particolare nel Girone B con la prima e la seconda in classifica in campo.

