Proiezione del film ' Eva'

Film 'EVA' di Emanuela Rossi, un thriller psicologico sul tema ambiente e salute. Il film affronta in modo diretto temi centrali come l’inquinamento ambientale e l’uso dei pesticidi, e di conseguenza il rischio per la salute delle persone, oltre al rischio per le api, simbolo della fragilità.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Radiostuni News del 26/03/2026

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