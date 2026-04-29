Romano Prodi ha commentato a Bologna come l’Europa sia un gigante dal punto di vista economico, ma considerato un nano in ambito militare. Ha evidenziato il divario tra la forza finanziaria del continente e la sua capacità di difesa, sottolineando le differenze tra le due dimensioni. La dichiarazione si inserisce in un dibattito sulla posizione strategica dell’Unione Europea e sulla necessità di rafforzare le proprie capacità militari.

? Cosa sapere Romano Prodi a Bologna evidenzia il divario tra potenza economica e fragilità militare europea.. Il blocco europeo raggiunge 34.000 miliardi di dollari ma gestisce 27 eserciti separati.. A Bologna, Romano Prodi ha tracciato un bilancio spietato sulla capacità d’azione del continente europeo durante la presentazione del volume Difendere la libertà di Carlo Calenda, evidenziando come l’instabilità geopolitica non abbia ancora generato una reale coesione politica. L’ex presidente della commissione UE ha osservato come il conflitto in Ucraina abbia mobilitato le forze militari ma sia rimasto del tutto insufficiente nel creare un fronte unitario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prodi: l’Europa è un gigante economico ma un nano militare

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Grazie a Romano Prodi per essere qui oggi insieme a Bologna e per quello che ha rappresentato e continua a rappresentare per l’Europa e per il nostro Paese. Vedere questa sala piena, strapiena, con ragazzi ovunque, perfino seduti per terra pur di esserci, - facebook.com facebook

Oggi con Romano Prodi abbiamo parlato di libertà. Non quella di consumare o divertirsi, ma quella per cui gli ucraini muoiono e che noi non ricordiamo neanche più cosa sia. E ha ragione: non scalda il cuore un tasso di interesse dello 0,50 in meno. Lo scald x.com