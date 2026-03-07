Beccato ancora a pescare ricci nell’area marina protetta | sequestrati 800 esemplari

Un pescatore è stato sorpreso ancora una volta mentre raccoglieva ricci di mare all’interno dell’area marina protetta di Porto Cesareo. Durante un'ispezione, sono stati sequestrati 800 esemplari di ricci e il pescatore è stato fermato nel corso di un’attività di controllo. La situazione si ripete, nonostante i tentativi di vigilanza nelle acque protette.

PORTO CESAREO – Ancora un pescatore colto nelle mani nella rete e beccato mentre era intento nella raccolta illegale di ricci di mare nel cuore dell'area marina protetta di Porto Cesareo. I militari della guardia costiera hanno multato un 41enne di Leverano e posto sotto sequestro l'attrezzatura e i prodotti ittici in questione grazie ad una azione in sinergia con il personale dell'ente del parco marino. Il soggetto sanzionato tra l'altro era stato fermato in altre occasioni per violazioni analoghe in relazione ad attività di bracconaggio e di pesca abusiva. Tuttavia, i suoi movimenti erano monitorati da giorni grazie al sistema di videosorveglianza dell'area marina protetta.