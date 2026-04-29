Primo maggio tra gli agrumi della Kolymbethra | picnic e visite nel cuore della Valle dei Templi

Il primo maggio nel giardino della Kolymbethra ha portato visitatori e appassionati tra gli agrumi in fiore, offrendo un’occasione di relax e scoperta nel cuore della Valle dei Templi. La giornata ha previsto visite guidate e momenti di convivialità all’aperto, consentendo di conoscere da vicino la storia e la natura di questo spazio. L’evento ha attirato persone interessate a vivere un’esperienza immersiva in un contesto storico e naturale.

Giornata tra natura, storia e relax nel cuore della Valle dei Templi. In occasione del primo maggio il giardino della Kolymbethra apre le porte a un’esperienza immersiva tra gli agrumi in fiore, con la possibilità di trascorrere il tempo all’aria aperta tra visite guidate e momenti di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Un 25 aprile immersi nella natura: alla Kolymbethra picnic nel cuore della Valle dei TempliIl 25 aprile si può trasformare in un’esperienza diversa dal solito, lontana dal rumore e immersa nel verde, nel cuore della Giardino della... Pasquetta in Giardino: dal picnic alle visite guidate per riscoprire il fascino della KolymbethraUna Pasquetta da vivere immersi nel verde, tra profumi di zagara e percorsi che raccontano la storia più antica della Valle dei Templi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Landini sul decreto Primo Maggio: Tra contratti pirata e tasse, lavoratori sempre più poveri; Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Cosa fare il Primo Maggio 2026 a Roma: concertone, eventi e parchi da visitare. Il bivio meteo sul ponte del primo maggio tra ombrelli in città e ombrelloni in spiaggia. Ma dopo il weekend di quasi estate cambia tuttoUn vortice ciclonico posizionato sulla Russia continua a richiamare correnti di aria artica verso l'Europa ma l'Italia resterà ai margini: temperature fino a 26 gradi segneranno l'apertura della stagi ... today.it Autovelox in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della Polizia durante il ponte del Primo maggioI limiti su strade e autostrade, le multe e la perdita dei punti patente. Sanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le nuove norme e come fare a farsi cancellare le ammende ilega ... ilgiorno.it Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti (che scadrebbe il primo maggio), ma diversificherà gli sconti per benzina e gasolio. - facebook.com facebook Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com