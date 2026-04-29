Primo maggio l' arcivescovo celebra la messa per il mondo del lavoro all' ex Amga

Venerdì 1° maggio alle 18, nella nuova sala convegni dell’azienda Saga Srl all’interno dell’ex complesso Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia, si terrà una messa dedicata al mondo del lavoro. La cerimonia sarà officiata dall’arcivescovo e rappresenta un momento di commemorazione e riflessione legato alla festività del Primo maggio. L’area è stata allestita all’interno di un edificio recentemente rinnovato nel complesso industriale.

Sarà la nuova sala convegni dell’azienda Saga Srl nell’ex complesso Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia, ad ospitare venerdì primo maggio (alle 18) la messa per il mondo del lavoro. A presiederla l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni che poco prima, alle 17.30 benedirà.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Primo Maggio, alla Teb di Ranica messa con il Vescovo per il mondo del lavoroAnche quest’anno il Primo Maggio, festa dei lavoratori e memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco... Pasqua 2026, l'Arcivescovo Bellandi celebra la Santa Messa all’Icatt di EboliNella giornata di ieri, presso l’Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze di Eboli, il Vescovo Monsignore Andrea... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Arcivescovo sui luoghi di lavoro; 1 maggio in Bicocca; Sessant’anni fa il celebre discorso del cardinale Pellegrino agli operai; A San Giuseppe Operaio si è pregato per la pace e per il lavoro. Primo maggio: Pisa, domani mons. Cannistrà presiederà la veglia di preghiera Artigiani di paceAlla vigilia del 1° maggio, Festa di San Giuseppe lavoratore, l’arcivescovo di Pisa, mons. Saverio Cannistrà, presiederà nella serata di domani la veglia Artigiani di pace - Lavoro e pace sulle orme ... agensir.it Primo maggio, Repole: La fame di lavoro non alimenti la guerraL’arcivescovo di Torino mette in guardia da una deriva che porti l’industria solo verso il settore bellico: È umano sviluppare la fabbrica delle armi? ... torinoggi.it Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti (che scadrebbe il primo maggio), ma diversificherà gli sconti per benzina e gasolio. - facebook.com facebook Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del concertone del primo maggio 2026 #concertone #1maggio @primomaggioroma @ARISA_OFFICIAL @bigmamaalmic @pierspollon x.com