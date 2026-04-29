Primo Maggio al Parco degli Artisti | concerti stand gastronomici camminate e pony per i più piccoli

Il primo maggio al Parco degli Artisti a Vergiano si svolgerà una giornata dedicata alle celebrazioni della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. L’evento prevede concerti con band composte da sole voci femminili, che inizieranno alle 15:30. Oltre ai concerti, sono previsti stand gastronomici, camminate e attività con pony per i bambini. La manifestazione coinvolge diverse iniziative pensate per tutte le età.

Venerdì 1 maggio anche il Parco degli Artisti a Vergiano ospiterà una serie di eventi e iniziative per la celebrazione della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, con un omaggio alle donne che prevederà l’esibizione, a partire dalle 15:30, di band in concerto con sole voci femminili. Le donne.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Concerto Primo Maggio, anche Fulminacci nella lineup degli artistiIl debutto di Fulminacci sul palco del Concerto del Primo Maggio risale al 2019: allora si presentò al grande pubblico in una veste essenziale, solo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il ritorno del Primo Maggio Barese: tre giorni di festa al Parco 2 Giugno tra musica e sport; PICNIC IN THE PARK: il primo maggio, al Parco Caracalla, una giornata tra musica, food, mercatini e tante risate; Pesaro, il concertone del Primo Maggio al parco Miralfiore. Dal confronto al picnic: c’è tutto. Sul palco 14 gruppi musicali; Primo Maggio, concertone al parco: Sul rumore staremo attenti. E ripuliremo ogni centimetro. Bari, al Parco 2 Giugno torna il Primo Maggio Barese 2026: tre giorni di musica, sport e culturaBARI - Si svolgerà dall’1 al 3 maggio 2026, al Parco 2 Giugno di Bari, la settima edizione del Primo Maggio Barese, evento promosso da Soul Club con il patrocinio del Comune di Bari e inserito nel p ... giornaledipuglia.com Primo maggio a Pineto con il concerto della BandabardòPINETO - Sarà la musica della Bandabardò, con una tappa del Se mi rilasso collasso in tour a rendere ancora più speciale il Primo Maggio 2026 a Pineto. L’atteso concerto, in programma dalle ore 16 a ... ekuonews.it Decreto Primo Maggio. Nuove norme su rinnovo contratti. Incentivi per salario “giusto”. #29aprile - facebook.com facebook Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com