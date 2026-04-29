Da giorni, un gruppo di professionisti del settore dentale sta cercando di fare chiarezza su un caso di presunta truffa. Secondo quanto ricostruito, alcuni clienti avrebbero ottenuto prestiti da un manager milanese, che poi sarebbe fuggito senza restituire le somme. Le vittime si stanno coordinando e intendono proseguire nelle azioni legali, consapevoli che la loro strada potrebbe essere lunga e complicata.

Si stanno contando da giorni e proveranno a fare fronte comune. Sanno che la loro battaglia è solo all’inizio, ma sono pronti ad andare fino in fondo coltivando una doppia speranza: da un lato quella di recuperare i soldi investiti, dall’altro puntano a una condanna esemplare per gli organizzatori di una truffa sulla pelle dei più deboli. Eccola la doppia battaglia condotta dagli ormai ex pazienti della Sanident, azienda che per anni ha operato a Napoli nel campo della odontoiatria. Una impresa operativa da 26 anni in via Brin che all’improvviso ha chiuso i battenti. Un cartello di avviso all’esterno dell’ingresso principale, poche parole per aggiornarsi a data da destinarsi, centralini telefonici muti, ma anche trattamenti interrotti senza una ragione.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Prestiti per il dentista, il manager scappa via: «Truffati dai milanesi»

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