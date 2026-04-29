L’uscita dall’OPEC degli Emirati Arabi Uniti è un’ulteriore variabile che andrà a incidere sui mercati finanziari, già altamente volatili visto il perdurare del conflitto in medio-oriente. È una nuova componente che impatta sulla fase rialzista dei prezzi di petrolio e gas, avviata a causa del blocco navale nello stretto di Hormuz. Da tutto ciò ne consegue una crisi che sta gravando su famiglie e imprese e impone la necessità di una riflessione per definire una dottrina nazionale sulla guerra finanziaria e prepararsi così a fronteggiare le nuove minacce che si possono concretizzare in momenti di instabilità geopolitica, come quella attuale. Su questi temi, diversi esperti si sono confrontati in occasione del secondo incontro previsto nel ciclo di presentazione del nuovo libro di Angelo Paletta, “Guerra finanziaria.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Presentato “Guerra Finanziaria” di Angelo Paletta alla Pontificia Università della Santa Croce

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