Presentati in Regione i progetti per il centro storico

Il Comune di Parma ha presentato alla Regione Emilia-Romagna i progetti relativi all’Hub Urbano, rispettando le scadenze previste a livello regionale. L’incontro si è svolto in Regione, dove sono stati illustrati i piani per il centro storico. I progetti sono stati consegnati secondo i tempi stabiliti, in vista delle prossime fasi di approvazione e sviluppo.

Nel rispetto delle scadenze stabilite a livello regionale, il Comune di Parma ha presentato alla Regione Emilia-Romagna i progetti riferiti all’Hub Urbano. A fronte di uninvestimento complessivo di 1.345.000 euro, la Città chiede alla Regione a un contributo pari a 560.000 euro per il biennio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Hub urbani e di prossimità, presentati i progetti in RegioneIl Comune ha consegnato alla regione Emilia-Romagna il progetto degli hub urbani. Distretti del Commercio, presentati in Regione i progetti per il rilancio dei territori casertaniSono stati presentati in Regione Campania i progetti relativi ai Distretti del Commercio, nell’ambito di un piano che coinvolge circa venti Comuni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Formazione e Lavoro: presentato in Regione il nuovo corso di Accademia HModa per addetti alla produzione di calzature; Attività produttive, presentati 4 nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazione; Piano Energetico Regionale, presentati gli scenari al 2030. L’assessore Cani: Vogliamo una transizione giusta che coniughi sicurezza del sistema, abbattimento dei costi e tutela ambientale; | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio. Sanità, presentati in Regione i 'coordinatori di area'Presentazione ufficiale, in Regione Liguria per i coordinatori di area che sono stati nominati in base alla nuova riforma della Sanità. Si tratta di Marino Anfosso, area Asl1, Monica Cirone, area Asl ... ansa.it Regione, 13 Comuni riutilizzeranno beni confiscati alla mafia: presentati i progetti del bando da 11 mln VIDEO«Oggi sono particolarmente contento perché alla presenza di Avviso Pubblico e di Libera, due associazioni storiche che accompagnano le amministrazioni comunali, e alla presenza di tredici sindaci, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Artisti presentati in TV da Emanuela Petroni dal palco della LOCANDA BLUES di Roma - al Festival internazionale ANIME di CARTA. - Vieni ad esibirtii in Open Mic, Concerti, Spettacoli, Stand Up Comedy, jam session --- INVIA richiesta di esibizione per le p - facebook.com facebook 'Senigallia al Centro', civismo protagonista della coalizione del centrodestra. Presentati i 23 componenti, tra loro due assessori: "contatto diretto con la città" #ANSA x.com