Prati Torino futuro in bilico | il riscatto da 5,9 milioni può orientare le strategie granata per l’estate

A Prati Torino, il futuro di un giocatore arrivato in prestito a gennaio è ancora incerto. La società sta valutando se esercitare il diritto di riscatto, che ammonta a 5,9 milioni di euro, e le implicazioni di questa scelta sulla composizione della squadra per la prossima stagione. La decisione finale sul trasferimento dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, mentre il calciatore continua ad essere al centro delle discussioni.

Torino già al lavoro per il 202627: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato Juve, fari puntati su Jackson: il club segue l’attaccante con continuità mentre il suo futuro resta tutto da scrivere Calciomercato Milan, contatti continui per Goretzka: rossoneri davanti alla concorrenza. Tutti i dettagli Calciomercato Bologna: 25 milioni in estate per ‘rassicurare’ Italiano! Resta però il nodo uscite e il caso Ferguson, la rivelazione Sorrentino svela: «Era l’estate del 2010 e la Juve stava cercando un portiere che sostituisse Buffon, dopo l’infortunio. Era tutto fatto ma poi.»...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Prati Torino, futuro in bilico: il riscatto da 5,9 milioni può orientare le strategie granata per l’estate Notizie correlate Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non convinto sul riscatto: 32 milioni in bilico e futuro da decifrareMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Leggi anche: Calciomercato Inter, il futuro di Manuel Akanji tra riscatto e strategie difensive: le ultime da Fabrizio Romano Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Torino, Prati perde terreno: futuro sempre più in bilico; Prati ha sempre meno spazio: il riscatto ora si complica; Ilkhan, assist di qualità ma non solo: per il Toro è la migliore opzione in regia; Inter miglior attacco lontano da Milano, granata in casa da metà classifica. Prati Torino, futuro in bilico: il riscatto può cambiare i piani granataPrati Torino, il centrocampista arrivato dal Cagliari resta in attesa di una decisione definitiva: il diritto di riscatto da 5,9 milioni pesa sulle valutazioni estive ... cagliarinews24.com Riscatto Prati, in casa Torino aleggiano dei dubbi in merito! Le ultimissimeRiscatto Prati, il futuro del classe 2003 è avvolto dall'incertezza! Il Toro non è pienamente convinto: lo scenario emerso ... cagliarinews24.com In casa #Cagliari tiene banco il futuro legato a Matteo #Prati Il centrocampista è passato a gennaio al #Torino sulla base del prestito con diritto di riscatto. Proprio il club granata sta valutando valuterà se esercitarlo sulla base 5,9 milioni; una cifra important - facebook.com facebook Calciomercato Torino, Prati perde terreno: futuro sempre più in bilico x.com