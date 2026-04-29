Prada smetta di usare pelli di animali selvatici | la lettera di Ornella Muti e della figlia Naike a Miuccia e al figlio

Una lettera aperta indirizzata a dirigenti della casa di moda richiede un’introduzione chiara e diretta. Recentemente, due figure pubbliche hanno scritto una missiva rivolta alla stilista e a un suo familiare, chiedendo di smettere di utilizzare pelli di animali selvatici nelle collezioni. La lettera, firmata da una madre e una figlia, sottolinea il valore del rapporto tra genitori e figli e si concentra sulla questione etica legata all’uso di materiali provenienti dalla fauna selvatica.

Da madre e figlia a madre e figlio. Perché “come voi, riconosciamo l’importanza vitale, unica e preziosa del legame tra madre e figli. Conosciamo il profondo significato di nutrire e proteggere la vita che generiamo “. A firmare la lettera sono l’attrice Ornella Muti e Naike Ravelli, che hanno sottoscritto l’appello di Peta (People for the Ethical Treatment of Animals). Missiva inviata al Gruppo Prada, in particolare a Miuccia, co-direttrice creativa del Gruppo, e al figlio Lorenzo Bertelli, responsabile della Corporate Social Responsibility, per chiedere loro che la società del lusso smetta di usare pelli di animali selvatici per i propri prodotti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prada smetta di usare pelli di animali selvatici”: la lettera di Ornella Muti e della figlia Naike a Miuccia e al figlio Notizie correlate Leggi anche: “Naike Rivelli ha diffamato Barbara D’Urso”, confermata la condanna per la figlia di Ornella Muti. Ecco che cosa aveva detto Sanremo, la figlia di Ornella Muti attacca Fedez: "P***e zero, non diventate come lui"Dopo aver incrociato Fedez a Sanremo, la figlia di Ornella Muti Naike Rivelli ha raccontato sui social l’incontro con il rapper: “Mai ho visto mia...