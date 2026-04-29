Poste Italiane in provincia di Frosinone dal 2 maggio saranno in pagamento le pensinoni del mese
A partire da sabato 2 maggio, Poste Italiane inizierà a pagare le pensioni del mese in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone. La procedura interesserà i clienti che si presenteranno agli sportelli per ricevere le somme previste. La distribuzione si svolgerà secondo il calendario stabilito e riguarda esclusivamente le pensioni di maggio.
Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2.Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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