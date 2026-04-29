Porto Torres | via al nuovo PUC regole certe per lo sviluppo urbano

A Porto Torres è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) dall'assemblea cittadina, dopo un periodo di incertezza normativa. Il documento stabilisce le regole per lo sviluppo urbano e mira a definire le modalità di utilizzo del suolo nel territorio comunale. La discussione e l’approvazione sono state accompagnate da interventi di vari consiglieri, che hanno sottolineato l’importanza di un quadro normativo chiaro per le future trasformazioni della città.

? Cosa sapere L'assemblea di Porto Torres approva il nuovo Piano Urbanistico Comunale dopo il vuoto normativo.. Le nuove regole su via Sassari e Li Lioni guidano lo sviluppo urbano e turistico.. L’assemblea civica di Porto Torres ha approvato all’unanimità il nuovo Piano Urbanistico Comunale, ponendo fine a un periodo di incertezza normativa e tracciando la rotta per lo sviluppo della città nelle ultime fasi del mandato del sindaco Massimo Mulas. Il via libera definitivo al Puc segna una svolta decisiva per l’assetto urbano locale, chiudendo un percorso iniziato nel 2022 con la riorganizzazione dell’Ufficio di Piano. Questa decisione colma un vuoto normativo che affliggeva il territorio da diversi anni, considerando che le disposizioni precedentemente in vigore, formulate nel 2014, avevano smesso di essere efficaci già nel 2017.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres: via al nuovo PUC, regole certe per lo sviluppo urbano Notizie correlate Catanzaro: nuove regole e censimento per governare lo sviluppo urbanoLa Giunta comunale di Catanzaro ha approvato due delibere che segnano una svolta nella gestione urbanistica, guidate dalla vicesindaca Giusy Iemma. Edilizia e Milano: il nuovo patto per sbloccare lo sviluppo urbanoL’adesione di Assimpredil Ance al Patto per il rilancio del governo metropolitano segna un punto di svolta per la gestione dell’area milanese,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Porto Torres, al via i progetti di sport per prevenire il bullismo; #Open_Arts 2026; Dalla nuova rotatoria di Porto Torres agli interventi a Truncu Reale e Alghero: i lavori nelle aree industriali; Camminare per sentirsi meglio: a Porto Torres il Fitwalking della Vita il 25 e 26 aprile. Nuovo asfalto in via Tramontana a Porto TorresA Porto Torres completato il rifacimento del manto stradale in via Tramontana, con la posa del nuovo asfalto dopo i lavori sui sottoservizi. sassarioggi.it Porto Torres, sì al Puc in via definitiva: «Così si rilancia un territorio»Questa mattina il passaggio cruciale con il voto unanime dell’assemblea civica ... msn.com Porto Torres, cede l’intonaco di una palazzina: attività di pescheria a rischio chiusura x.com Porto Torres, il solaio rischia di crollare: paura in una pescheria I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l’interno del locale - facebook.com facebook