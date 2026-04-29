Ponte Maurizio Basile alla presidenza mentre emergono nuove crepe | rilancio fragile tra dubbi tecnici e scontro politico

Il progetto del Ponte sullo Stretto è tornato al centro delle discussioni politiche e istituzionali, con la nomina di Maurizio Basile alla presidenza. Nel frattempo, emergono nuove crepe nella realizzazione dell’opera, mentre tra passaggi parlamentari e dichiarazioni ufficiali si susseguono rilanci e dubbi tecnici. La questione rimane aperta e ancora senza una decisione definitiva, con il progetto che sembra attraversare una fase di incertezza e difficoltà.