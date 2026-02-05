Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio

Il fine settimana si apre con un’atmosfera di festa nella Tuscia. Sabato e domenica, le strade di Viterbo e dei paesi vicini si riempiranno di coriandoli, dolci e sfilate carnevalesche. Le persone di tutte le età si preparano a divertirsi tra maschere, colori e spettacoli. La tradizione del Carnevale riunisce la comunità in un weekend all’insegna dell’allegria.

Coriandoli, dolcetti tipici, festa e colori: la Tuscia si veste di allegria e divertimento per un weekend all'insegna del Carnevale. Tantissime le sfilate e i corsi di gala che animano le vie e le piazze della provincia. Da Ronciglione a Tarquinia, passando per Civita Castellana, Caprarola e Vetralla, le feste carnevalesche dipingono i borghi sfidando la pioggia e il cielo grigio. Un fine settimana che coinvolge tutti, anche i più piccoli, che adorano truccarsi e mascherarsi da principesse o supereroi. Sono infatti organizzati eventi divertentissimi per bambini, anche a teatro, per conoscere e scoprire la festa di Arlecchino e i suoi amici.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Il weekend a Viterbo e nella sua provincia si preannuncia ricco di appuntamenti.

