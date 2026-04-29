Ponte e weekend del 1 maggio | gli eventi da non perdere a Viterbo e provincia

Da viterbotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte del 1 maggio porta nella zona di Viterbo una serie di eventi che coinvolgono la comunità e attirano visitatori. Durante il fine settimana, si svolgono sagre, concerti e mostre in diverse località della provincia. La festa dei Lavoratori si traduce in iniziative culturali e sportive, con molte manifestazioni che animano il territorio e offrono opportunità di intrattenimento e socializzazione.

Il weekend e il ponte della festa dei Lavoratori colora la Tuscia con una lista ricchissima di eventi. Musei gratis, mostre e visite guidate accolgono curiosi e visitatori per un fine settimana all'insegna dell'arte. Si celebra inoltre la primavera, assieme ai suoi colori, grazie a una serie di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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