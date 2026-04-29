Pomezia mozione contro il termovalorizzatore di Santa Palomba | il Consiglio si divide

A Pomezia, il Consiglio comunale si è diviso sulla proposta di una mozione contro la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. La discussione si è svolta durante l’ultima seduta, con alcuni consiglieri che hanno espresso dubbi e altri che hanno sostenuto la posizione contraria. La mozione, presentata da alcuni gruppi politici, ha suscitato un acceso dibattito tra i presenti.

Pomezia, 29 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico a Pomezia sul termovalorizzatore di Santa Palomba. Dopo il dibattito in Consiglio comunale, la sindaca Veronica Felici ha criticato duramente l’opposizione, accusandola di non aver sostenuto la mozione presentata dalla maggioranza per contrastare la realizzazione dell’impianto. “ In Consiglio comunale l’opposizione ha perso l’ennesima occasione per dimostrare senso di responsabilità e attenzione concreta verso il territorio ”, ha dichiarato la sindaca. Al centro della discussione c’è il progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba, definito dall’Amministrazione comunale una scelta “profondamente sbagliata e dannosa” per la comunità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Termovalorizzatore a Santa Palomba, indagato ex presidente di Ama e il perito che ha valutato i terreniAma avrebbe pagato 7,5 milioni terreni stimati poco più di 4 per realizzare il nuovo termovalorizzatore. Santa Palomba, terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio: Corte dei Conti indaga su Ama e CampidoglioIl sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il consiglio comunale di Pomezia contro il termovalorizzatore di Santa Palomba; Clamoroso (ma non troppo) a Pomezia: bocciata la mozione contro il Termovalorizzatore di Roma. Dura reazione di Rete Tutela Roma Sud e dell’Unione Comitati contro l’Inceneritore. Pomezia, mozione contro il termovalorizzatore di Santa Palomba: il Consiglio si dividePomezia, 29 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico a Pomezia sul termovalorizzatore di Santa Palomba. Dopo il dibattito in Consiglio comunale, la sindaca Veronica Felici ha criticato ... ilfaroonline.it La reazione della Rete Tutela Roma SudPOMEZIA – Colpo di scena - ma fino a un certo punto per chi l'andazzo lo aveva già intuito - in Consiglio comunale a Pomezia: l’Aula ha respinto oggi la ... castellinotizie.it Oggi, con le dieci firme della maggioranza, è stata inserita all’ordine dei lavori una delibera inizialmente non prevista: il passaggio del Fosso della Cancelliera a Roma Capitale, uno dei tasselli necessari alla realizzazione dell’inceneritore di Santa Palomba. U - facebook.com facebook