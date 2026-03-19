Concorso in polizia locale Il Consiglio di Stato dice ok

Il Consiglio di Stato ha approvato la nomina a comandante della polizia locale di Spezia. La decisione conferma la legittimità della scelta e si inserisce in una vicenda giudiziaria che si protrae da diversi anni, coinvolgendo vari procedimenti legali. La questione riguarda direttamente le procedure di selezione e l’assegnazione del ruolo di comandante nella città.

La nomina a comandante della polizia locale spezzina è legittima. Anche il Consiglio di Stato infatti ha posto un altro mattone nella lunga vicenda giudiziaria relativa al ruolo di comandante della polizia locale spezzina che va avanti da anni. Da quando cioè, nel 2021, l’amministrazione spezzina assunse direttamente Francesco Bertoneri basandosi sulla lunga e valida esperienza professionale maturata nella polizia di Stato. Una scelta che però venne impugnata dallo spezzino Emanuele Moretti, attuale comandante dell’unità operativa ’XI gruppo Marconi’ della municipale a Roma e intenzionato a assumere lo ruolo lasciato dal collega spezzino Alberto Pagliai una volta raggiunto il traguardo della pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso in polizia locale. Il Consiglio di Stato dice ok Articoli correlati Leggi anche: Bagnolo Mella, concorso di polizia locale del 2019: tutti assolti Concorso per 4 istruttori agenti di Polizia Locale, pubblicato l’elenco degli ammessiSono settantuno gli ammessi alla prova scritta del concorso indetto dal Comune di Piacenza per l’assunzione di quattro istruttori agenti di Polizia... IDONEO concorso Agente Polizia di Stato Una raccolta di contenuti su Concorso in polizia locale Il Consiglio... Temi più discussi: Concorso in polizia locale. Il Consiglio di Stato dice ok; Consiglio di Stato e i Limiti di Età nei Concorsi in Polizia: ecco cosa succede!; Polizia municipale, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Moretti. Ma ci sarà un nuovo ricorso: Come Cesare sul Rubicone; Polemiche in commissione Trasparenza per l'assenza della Giunta nell'audizione sul caso Aleandri. Jesi Nuovo Comandante della Polizia Locale, in 83 alla prima prova del concorsoPrevista per il 19 marzo alle 15 presso la Palestra Zannoni, andrà a occupare il posto vacante dopo la rinuncia di Cristian Lupidi andato a ricoprire lo stesso incarico a Civitanova Marche ... qdmnotizie.it Napoli, gli idonei del concorso di Polizia Locale: Pronti a rendere sicure le strade. AssumeteciLettera al sindaco Manfredi degli idonei del concorso di Polizia Municipale a Napoli: Siamo pronti a servire la città per renderla più sicura. Dateci questa possibilità. Sono circa 40 gli idonei ... fanpage.it Dopo le accuse di Sirica e l'interrogazione al Consiglio di Stato La Stars Be Original risponde: «Una svista operativa di cui ci assumiamo la responsabilità. Nessuno si è candidato e abbiamo già sistemato l’inserzione» - facebook.com facebook Dopo il "salvataggio" da parte del Consiglio di Stato dei quattro istituti paritari salernitani, ci chiediamo: cosa è rimasto di quegli istituti per i quali era stata disposta la revoca della parità scolastica per le gravi irregolarità riscontrate tuttoscuola.com/diplomifici-2 x.com