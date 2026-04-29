Il Consiglio Comunale di Policoro si riunirà mercoledì 29 aprile per discutere di nuove norme tributarie e di regolamenti urbanistici. La seduta prevede l’approvazione di alcune modifiche relative alle tasse comunali e alle modalità di pianificazione edilizia. Queste decisioni interessano le imposte locali e le eventuali varianti alle norme che regolano lo sviluppo urbanistico del territorio comunale.

? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Policoro si riunisce mercoledì 29 aprile per nuove norme tributarie.. Le decisioni su tasse e urbanistica impattano le attività commerciali e il territorio locale.. Il Consiglio Comunale di Policoro si riunirà mercoledì 29 aprile alle ore 18 nella sala consiliare per discutere due punti cruciali che toccano il tessuto economico e la gestione del territorio cittadino. L’appuntamento istituzionale, previsto per le ore 18 di questo mercoledì, vedrà i consiglieri confrontarsi su temi che spaziano dalla regolarizzazione delle entrate tributarie alla gestione di aree pubbliche. Qualora la seduta non raggiungesse il quorum necessario, una seconda convocazione è già stata fissata per lunedì 4 maggio, sempre alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Policoro: tasse agevolate e nuove regole urbanistiche in aula

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