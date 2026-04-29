L’Organizzazione mondiale della sanità ha condotto Polaris II, una simulazione globale che ha coinvolto un batterio immaginario diffuso rapidamente in tutto il mondo. Durante l’esercitazione, sono stati monitorati sistemi sanitari sotto stress, la gestione di flussi informativi in tempo reale e le decisioni prese in condizioni di incertezza. La simulazione mira a valutare le risposte delle autorità in scenari di potenziali future pandemie.

Un patogeno sconosciuto che si diffonde rapidamente a livello globale, sistemi sanitari sotto pressione, flussi informativi da gestire in tempo reale e decisioni da prendere in condizioni di incertezza. Sembra la pandemia di Covid del 2020 con il suo carico di vite spezzate ed economia colpita. Ma quello appena descritto non è uno scenario reale, ma una simulazione complessa e altamente strutturata: è questo il cuore di Polaris II, l’esercitazione internazionale promossa dall ’ Organizzazione mondiale della sanità per testare la capacità dei Paesi di rispondere a una futura emergenza pandemica. Per capire se abbiamo imparato dal passato. Un’epidemia globale causata da un nuovo batterio sconosciuto (il Covid però era innescato da un coronavirus, ndr) si diffonde rapidamente tra i continenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polaris II, la simulazione globale dell’Oms: un batterio immaginario testa la risposta alle future pandemie

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