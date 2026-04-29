Pnrr ok Commissione europea a nona rata Meloni | Italia consolida primato Ue

La Commissione europea ha confermato l’approvazione della nona rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ammonta a 12,8 miliardi di euro. La decisione è stata comunicata oggi e rappresenta la penultima tranche prevista nel programma. La premier italiana ha commentato che questa approvazione permette all’Italia di consolidare il primato in Europa nel settore.

(Adnkronos) - La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. Questo pagamento porterà nelle prossime settimane a 166 miliardi di euro il totale delle risorse complessivamente ricevute dall'Italia, confermando "il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi programmati", sottolinea Palazzo Chigi. “Con l'approvazione del pagamento della nona rata, legata al conseguimento di 50 obiettivi, l'Italia consolida il primato europeo nell'attuazione del Pnrr per risorse ricevute e risultati raggiunti: 416 traguardi e obiettivi, tra riforme e investimenti strategici per la crescita, con ricadute concrete su famiglie e imprese.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pnrr, ok Commissione europea a nona rata. Meloni: "Italia consolida primato Ue" Notizie correlate PNRR, Meloni: “Con la nona rata l’Italia consolida il primato europeo per risultati e risorse”L’Italia rafforza la propria posizione in Europa nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Appalti PNRR: adottate le linee guida recanti indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone - ANCE; Le prospettive del dopo Pnrr: un’imitazione fuori tempo; Sud-Est, anche il piano di salvataggio finisce alla Corte di giustizia Ue. Ma la Regione: ok al subentro della newco; Consiglio regionale, ok unanime su relazione commissione Antimafia: Liguria snodo strategico per criminalità organizzata. Pnrr, ok Commissione europea a nona rata. Meloni: Italia consolida primato UeLa Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. Questo pagamento porterà nelle prossime settimane a 1 ... adnkronos.com Pnrr, Meloni: con ok a nona rata consolidiamo primato europeoMilano, 29 apr. (askanews) – La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro. Questo pagamento porterà ... askanews.it Ultimi mesi di Pnrr, promossi e bocciati x.com Immissioni in ruolo 2026: graduatorie concorso PNRR3 saranno pubblicate entro il 30 giugno per rispettare i target del PNRR https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-2026-graduatorie-concorso-pnrr3-saranno-pubblicate-entro-il-30-giugno-per-risp - facebook.com facebook