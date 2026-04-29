Lunedì scorso, nella frazione di Sant’Alberto, la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta in seguito a segnalazioni di tre cani di razza pitbull lasciati incustoditi. I cani avevano aggredito e ucciso un gatto nelle vie del paese. Il proprietario dei cani è stato multato per aver lasciato gli animali senza controllo e senza museruola. Nessuno è rimasto ferito nell’episodio.

Sant'Alberto (Ravenna), 29 aprile 2026 – In seguito a segnalazioni riguardanti tre cani di razza pitbull che, lasciati incustoditi, avevano aggredito e ucciso un gatto, lunedì scorso la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta nella frazione ravennate di Sant’Alberto. I tre cani sono stati trovati in un’abitazione priva di recinzione. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato i tre animali in un’abitazione priva di recinzione. Dalle immediate indagini è emerso che il detentore dei cani era un cittadino italian o, residente a Imola, proprietario dell’immobile, ma irreperibile sul posto. Multato il proprietario. Con l'ausilio del servizio di recupero animali, i tre cani ( un maschio e due femmine ) sono stati collocati presso il canile comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pitbull seminano il terrore in strada a Sant'Alberto: multato il proprietario

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