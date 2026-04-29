Piste ciclabili a Viterbo nuova mano di rosso prima dell' omologazione | FOTO?

A Viterbo, lungo le vie dei quartieri Carmine e Murialdo, sono in corso lavori di ridipingimento della pista ciclabile. Gli operai stanno applicando una nuova mano di vernice rossa sull'asfalto, intervento che precede l'omologazione del percorso. La ripavimentazione mira a migliorare la visibilità del tracciato, che nel tempo si era quasi cancellato. Le operazioni sono visibili in diverse aree della zona.

Il rosso torna protagonista sull'asfalto delle vie tra i quartieri Carmine e Murialdo di Viterbo. Gli operai sono al lavoro per ridipingere la pista ciclabile, restituendo visibilità a un tracciato che il tempo ha già reso quasi invisibile. La stesura della nuova vernice serve a preparare il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Altri 6 chilometri di piste ciclabili. Tocca a Ospedale e via CorcianeseIl Comune di Perugia accelera sulla mobilità sostenibile e mette un nuovo tassello nel progetto delle piste ciclo-pedonali finanziate dal Pnrr. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Piste ciclabili a Viterbo, nuova mano di rosso prima dell'omologazione | FOTO?; FOTO | Pista ciclabile e passeggiate ecologica: lavori in corso; Viterbo 80 anni fa era una città di macerie e polvere ma con la voglia di ripartire. Nuove piste ciclabili prendono forma a Palermo: quali sono e il punto sui lavori. ' https://www.balarm.it/H8oD - facebook.com facebook