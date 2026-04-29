Piombino scintilla nell’area PIM | fiamme domate in pochi minuti

Mercoledì 29 aprile 2026, si è verificato un principio di incendio nell'area PIM del porto di Piombino. Le fiamme sono state domate in pochi minuti grazie all'intervento tempestivo delle squadre interne, che hanno evitato danni alle infrastrutture e ai lavoratori presenti sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio. La situazione è stata prontamente sotto controllo e non si sono registrate conseguenze rilevanti.

? Cosa sapere Principio di incendio nell'area PIM del porto di Piombino mercoledì 29 aprile 2026.. Intervento rapido delle squadre interne evita danni alle infrastrutture e ai lavoratori presenti.. Un principio di incendio ha interessato l’area PIM del porto di Piombino questo mercoledì 29 aprile 2026, scatenato da una scintilla che ha colpito accidentalmente una tubazione in plastica situata sopra un blocco metallico in fase di costruzione. L’episodio si è verificato nel cuore dell’infrastruttura portuale, dove il calore sprigionato dalla scintilla ha preso di mira i materiali plastici della conduttura. Nonostante la natura dell’incendio, le squadre di emergenza interne hanno operato con una prontezza tale da estinguere il focolaio prima ancora che le autorità esterne potessero intervenire massivamente sul luogo del rogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, scintilla nell’area PIM: fiamme domate in pochi minuti Notizie correlate Incendio a Ponterotto: 3 mezzi spegnono le fiamme in pochi minutiNel cuore delle Marche, dove la vita scorre tra tradizione e modernità, il distaccamento di San Benedetto ha affrontato una giornata intensa senza... “Divorata dalle fiamme in pochi minuti”. Terribile incendio in Italia: panico tra i residentiIl calore ha iniziato a sprigionarsi in modo subdolo, partendo da un malfunzionamento invisibile nascosto tra i circuiti e le componenti meccaniche...