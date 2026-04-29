A Pietracatella, il caso legato alla morte di due donne si arricchisce di nuovi sviluppi dopo che le analisi scientifiche hanno mostrato che la ricina, il veleno responsabile dei decessi, potrebbe essere stata sciolta nell'acqua. Le prove raccolte finora non escludono questa ipotesi, aprendo nuove possibilità sul modo in cui il veleno è stato somministrato. La vicenda continua a essere al centro dell'attenzione, con ulteriori accertamenti in corso.

Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella. Le ultime evidenze scientifiche non escludono che la ricina, il veleno che ha ucciso Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, fosse stata sciolta nell'acqua. Sostanza inodore, incolore e insapore, la ricina potrebbe essere stata sorseggiata dai bicchieri, quasi certamente la sera del 23 dicembre. Uno scenario - riporta Il Corriere della Sera - ipotizzato dagli specialisti dell’ospedale Cardarelli e girato agli inquirenti che indagano, per duplice omicidio premeditato, sulla morte delle due donne, poco dopo Natale. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47476655 Un sospetto, non ancora una certezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pietracatella, la ricina sciolta nell'acqua: le prove scientifiche ribaltano il quadro? La morte "on-off"

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