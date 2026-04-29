La coordinatrice di un partito politico a Catania ha nuovamente chiesto di sospendere subito il Piano regolatore portuale, evidenziando che le problematiche segnalate fin dall'inizio non sono state risolte. La richiesta arriva in un momento di crescenti critiche al progetto, che coinvolgono vari attori locali. È stato inoltre richiesto un confronto tecnico per valutare meglio le questioni sollevate e definire eventuali interventi correttivi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche al progetto. La coordinatrice Mpa di Catania, Pina Alberghina, torna a chiedere con forza la sospensione immediata del Piano regolatore portuale (Prp), sottolineando come le criticità evidenziate fin dall’inizio non siano state superate. Secondo Alberghina, il piano sarebbe privo di una visione complessiva e organica, con il rischio di generare effetti negativi sul tessuto urbano e sull’ambiente cittadino. A distanza di mesi, queste perplessità non solo restano, ma risultano ancora più evidenti e aggravate, anche alla luce della situazione legale. I ricorsi al Tar e i rischi per il Comune. Un elemento centrale riguarda la presenza di due ricorsi pendenti al Tar di Catania, con cui è stato chiesto l’annullamento della delibera di approvazione del Prp.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Piano regolatore portuale, Alberghina: richiesta di stop immediato e confronto tecnico

Notizie correlate

Piano regolatore portuale, Alberghina (Mpa): “Subito stop cautelativo e tavolo tecnico""Torniamo a ribadire la necessità di una sospensione immediata del Prp, le forti perplessità che abbiamo sin dal primo passaggio in aula consiliare...

Settecento milioni investiti nei porti di Sicilia orientale: Catania punta sul nuovo Piano regolatore portualeI presidenti di Assoporti e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale hanno sottolineato la vocazione complementare dei porti e...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Piano regolatore portuale, Alberghina (Mpa): Subito stop cautelativo e tavolo tecnico.

Piano regolatore portuale, Alberghina (Mpa): Subito stop cautelativo e tavolo tecnicoSi avvii subito un tavolo di confronto tecnico - aggiunge la coordinatrice degli autonomisti etnei - che veda coinvolta anche l'autorità del sistema portuale per rivedere i punti critici che mettono ... cataniatoday.it

Porto verso l’ampliamento dei cantieri: adeguamento del piano regolatore portualeImperia. Il futuro del porto passa dal potenziamento dell’area cantieristica e da una richiesta formale alla Regione Liguria per l’adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore portuale. È quest ... riviera24.it